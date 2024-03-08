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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці українських областей оголошено повітряну тривогу. Можливі удари балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Станом на 22:00 тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також у Луганській області та Криму.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому у Повітряних силах уточнили, що в областях, де оголосили на тривогу, є загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено 22:17

У Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили уточнили, що загрози балістики вже нема.

Удари росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Україні. Для цього вони використовують ракети та дрони-камікадзе. Їхніми цілями найчастіше стає громадянська інфраструктура.

Нещодавно росіяни вдарили балістичною ракетою Одесою з території Криму. Це сталося під час того, як у місті перебував президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

За словами Зеленського, ракета вибухнула за кількасот метрів від нього. Сирена спрацювати не встигла.

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