У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошена повітряна тривога", - повідомили Повітряні сили

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу