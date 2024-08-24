В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Фото: люди во время тревоги в метро Киева (Getty Images)

В День независимости Украины, 24 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 17:49. Также через две минуты военные сообщили о скоростной цели на Сумы, после чего в городе был слышен звук взрыва. Где объявлена тревога По состоянию на 17:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.