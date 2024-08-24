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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Суббота 24 августа 2024 17:54
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Фото: люди во время тревоги в метро Киева (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В День независимости Украины, 24 августа, в Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 17:49.

Также через две минуты военные сообщили о скоростной цели на Сумы, после чего в городе был слышен звук взрыва.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

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