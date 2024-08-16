У Києві та низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони

У ніч на 16 серпня у столиці України Києві та низці інших регіонів оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Зазначимо, що до моменту публікації новини у Повітряних силах ЗСУ зафіксували ворожі дрони, які рухаються над низкою регіонів України. Зокрема, і в Київській області. Де оголошено тривогу Станом на 00:08 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.