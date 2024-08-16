У Києві та низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони
Фото: Росія запустила дрони (Getty Images)
У ніч на 16 серпня у столиці України Києві та низці інших регіонів оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Зазначимо, що до моменту публікації новини у Повітряних силах ЗСУ зафіксували ворожі дрони, які рухаються над низкою регіонів України. Зокрема, і в Київській області.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:08 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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