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У Києві та низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони

П'ятниця 16 серпня 2024 00:12
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У Києві та низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони Фото: Росія запустила дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 16 серпня у столиці України Києві та низці інших регіонів оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Зазначимо, що до моменту публікації новини у Повітряних силах ЗСУ зафіксували ворожі дрони, які рухаються над низкою регіонів України. Зокрема, і в Київській області.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:08 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони

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