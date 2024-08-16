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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

Пятница 16 августа 2024 00:12
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны Фото: Россия запустила дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 августа в столице Украины в Киеве и ряде других регионов объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Отметим, что к моменту публикации новости в Воздушных силах ВСУ зафиксировали вражеские дроны, двигающиеся над рядом регионов Украины. В частности, и в Киевской области.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

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