В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

В ночь на 16 августа в столице Украины в Киеве и ряде других регионов объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Отметим, что к моменту публикации новости в Воздушных силах ВСУ зафиксировали вражеские дроны, двигающиеся над рядом регионов Украины. В частности, и в Киевской области. Где объявлена тревога По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.