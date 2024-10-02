У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У середу, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову застосували балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних, східних та центральних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 22:25.

У Києві та ще низці областей оголошено тривогу. Однак російська армія вже запустила безпілотники по типу "Шахед". Там де оголошено тривогу - триває загроза ударних безпілотників.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріли України

Протягом вересня Росія кожної ночі атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, у ніч на 1 жовтня, ворог застосував 32 дрони типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Інші ж три дрони - локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

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