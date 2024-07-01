У ряді областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (відбій)

Обстріл України

Останнім часом Росія значно активізувала ракетні та авіаудари по Україні, наголошуючи на об'єктах енергетичної інфраструктури. Це робить питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни вкрай актуальним.

Ворог вибирає для атак переважно нічний час доби, коли людям важче реагувати та ховатися. Яскравим прикладом такої тактики стала атака в ніч на 29 червня, коли російські окупанти завдали ударів 10-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.

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