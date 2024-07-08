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У Києві та Кривому Розі оголосили День жалоби через удар росіян

Фото: у Києві та Кривому Розі оголосили День жалоби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Кривому Розі 9 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram та керівника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула у Facebook.

День жалоби у Києві

За словами Кличка, рішення про День жалоби ухвалила місцева влада столиці.

"Цього дня будуть приспущені прапори на всіх комунальних спорудах міста. Також рекомендується спустити державні прапори на будинках державної та приватної форм власності", - написав міський голова.

Він додав, що також буде заборонено всі розважальні заходи.

Мер звернувся до телеканалів, щоб ввести необхідні зміни в сітці мовлення.

День жалоби у Кривому Розі

У свою чергу Вілкул лише анонсував День жалоби у Кривому Розі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Загалом вони застосували 38 ракет. 30 повітряних цілей вдалося збити системі протиповітряної оборони.

Під атакою, зокрема, перебували Київ та Кривий Ріг. Станом на сьогодні у Києві відомо про 72 постраждалих та 22 загиблих.

При цьому у Кривому Розі 10 загиблих та понад 40 постраждалих мирних жителів.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївКривий РігВіталий КличкоВійна в УкраїніРакетний удар