У Києві та Єрусалимі презентують книгу Натана Щаранського "Не злякаюся зла" українською

В Україні вперше видана в україномовному перекладі книжка радянського дисидента Натана Щаранського, народженого в Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу видавництва.

Свою книжку "Не злякаюся зла" він написав наприкінці 80-их років після дев’ятирічного ув’язнення в радянських тюрмах, куди потрапив за так звану "зраду батьківщини".

Майже через 40 років книжка нарешті видана українською мовою. Її презентація відбудеться у четвер, 22 травня, одночасно у Києві та Єрусалимі.

"Книга повертається до свого початкового призначення – допомагати людям у боротьбі. Жертви путінського режиму були першими, хто відчув на собі подібність колишніх та сьогоднішніх реалій. Сподіваюсь, українським читачам, котрі мужньо протистоять агресору, ця книга додасть оптимізму і впевненості у власній перемозі", - зазначив Щаранський.

Він також висловив сподівання, що книга про боротьбу з радянським режимом колись з’явиться і в українському Донецьку.

Натан Щаранський особисто візьме участь у презентації україномовного видання книжки "Не злякаюся зла". Разом з ним у Єрусалимі будуть присутні президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, меценат видання Олег Гороховський, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, депутати Кнесету, представники провідних ізраїльських медіа та української діаспори.

У Києві до заходу долучаться колишні радянські дисиденти, директорка заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова, представники видавництва "Фронезис", представники дипломатичних місій в Україні та члени єврейської громади.

Українська та ізраїльська презентації будуть поєднані між собою за допомогою відеомосту.

Українською мовою книгу Натана Щаранського видало видавництво "Фронезис" за сприяння Тамари та Олега Гороховських. Ця книга стала продовженням книжкової серії "Єврейська бібліотека", започаткованої Єврейською конфедерацією України.

У Києві захід відбудеться у виставковому центрі "Жива пам’ять" Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (вул. Юрія Іллєнка, 46А). Точна геолокація – за посиланням. Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Онлайн-трансляція з Єрусалима та Києва відбуватиметься на YouTube-каналах Єврейської конфедерації України та президента ЄКУ Бориса Ложкіна, а також у соцмережах.

Інформаційні партнери презентації: Ми Україна, Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.