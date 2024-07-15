У Києві та більшості областей оголошено тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару

У Києві та ще низці областей ввечері понеділка, 15 липня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Існує загроза ракетного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Близько 21:18 тривогу також оголосили у Києві, центральних та південних областях.
"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 22:30.
У Києві та решті областей оголошено про відбій тривоги.
Також нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
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