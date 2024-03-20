У Києві створюється найсучасніший Центр протезування для військових, - Кличко

"Вдячний за те, що співпраця, про яку ми домовилися у вересні минулого року з мером Берліна Каєм Вегнером, набуває конкретного втілення. Тоді, під час мого візиту в Берлін, йшлося про сприяння німецької столиці у створенні Києвом найсучаснішого муніципального Центру протезування для військових. В Києві та в деяких інших містах України є кілька протезних невеликих майстерень. Але потреба в протезуванні велика, і я переконаний, що в столиці має бути сучасний і потужний центр протезування", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що спільно з німецькими фахівцями його вже почали створювати на базі Київської міської клінічної лікарні №12. Центр буде розміщений у підвальних приміщеннях. Там зроблять ремонт. Наразі погоджується план робіт. Німецька сторона вже замовила обладнання для Центру. Частина його вже знаходиться у Києві, решту обладнання доставлять у квітні цього року.

Крім того, делегація німецьких фахівців відбере для протезування 60 поранених бійців, яким до червня встановлять протези у військовому шпиталі Берліна. Там же цій справі навчатимуться 5 наших медиків, які після повернення до Києва працюватимуть у новому Центрі протезування.

"Медична допомога, протезування, реабілітація захисників – сьогодні дуже важливі питання для України. І, сподіваюся, наша співпраця з Берліном допоможе багатьом пораненим бійцям. Дякую Німеччині та Берліну за постійну всебічну підтримку Києва, зокрема, від початку широкомасштабної війни", - підкреслив Кличко.