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У Києві стартує набір на незвичну громадську роботу: хто може долучитися

Україна, Вівторок 11 лютого 2025 11:55
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У Києві стартує набір на незвичну громадську роботу: хто може долучитися Фото: КМДА шукає присяжних для київських судів (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

КМДА оголосила додатковий набір присяжних для участі в судових засіданнях районних судів міста Києва. Бажаючі можуть подати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

Київська міська рада оголосила про додатковий набір присяжних для участі в судових засіданнях Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського та Солом'янського районних судів міста Києва.

Якщо ви хочете стати присяжним і відповідаєте вимогам, визначеним законом України "Про судоустрій і статус суддів", необхідно подати наступні документи:

  • Заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду за встановленою формою.
  • Копію паспорта громадянина України.
  • Витяг із реєстру територіальної громади.
  • Довідку про відсутність хронічних психічних або інших захворювань.
  • Витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності".
  • Інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
  • Автобіографію в довільній формі.

Документи необхідно подати до Київської міської ради за адресою: вул. Хрещатик, 36. Важливо, щоб термін дії довідок не перевищував 3 місяців з моменту їх видачі.

Процедура подачі документів:

  • Витяг з реєстру територіальної громади можна отримати через Центр надання адміністративних послуг або на порталі "Дія".
  • Витяг з інформаційно-аналітичної системи можна отримати через електронний сервіс https://vytiah.mvs.gov.ua або в застосунку "Дія".
  • Інформаційну довідку про корупційні правопорушення можна отримати через Національне агентство з питань запобігання корупції або на сайті https://corruptinfo.nazk.gov.ua.

Хто може стати присяжним

Прийняття присяжних є важливою частиною судово-правової реформи в Україні, спрямованої на забезпечення прав і свобод громадян через демократичні механізми правосуддя. Конституція України гарантує участь народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, що дозволяє забезпечити більш демократичний і прозорий процес розгляду справ.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" та Кримінальний процесуальний кодекс визначають порядок участі присяжних у кримінальних справах, що дозволяє громадянам брати безпосередню участь у правосудді, працюючи разом із професійними суддями.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про суд присяжних". Також в першому читанні ухвалені зміни до закону "Про судоустрій".

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