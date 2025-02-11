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В Киеве стартует набор на необычную общественную работу: кто может присоединиться

Украина, Вторник 11 февраля 2025 11:55
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В Киеве стартует набор на необычную общественную работу: кто может присоединиться Фото: КГГА ищет присяжных для киевских судов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

КГГА объявила дополнительный набор присяжных для участия в судебных заседаниях районных судов города Киева. Желающие могут подать документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет.

Киевский городской совет объявил о дополнительном наборе присяжных для участия в судебных заседаниях Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского, Печерского, Подольского, Святошинского и Соломенского районных судов города Киева.

Если вы хотите стать присяжным и соответствуете требованиям, определенным законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", необходимо подать следующие документы:

  • Заявление о включении в список присяжных соответствующего районного суда по установленной форме.
  • Копию паспорта гражданина Украины.
  • Выписку из реестра территориальной общины.
  • Справку об отсутствии хронических психических или других заболеваний.
  • Выписку из информационно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении к уголовной ответственности".
  • Информационную справку или выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
  • Автобиографию в произвольной форме.

Документы необходимо подать в Киевский городской совет по адресу: ул. Крещатик, 36. Важно, чтобы срок действия справок не превышал 3 месяцев с момента их выдачи.

Процедура подачи документов:

  • Выписку из реестра территориальной общины можно получить через Центр предоставления административных услуг или на портале "Дія".
  • Выписку из информационно-аналитической системы можно получить через электронный сервис https://vytiah.mvs.gov.ua или в приложении "Дія".
  • Информационную справку о коррупционных правонарушениях можно получить через Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или на сайте https://corruptinfo.nazk.gov.ua.

Кто может стать присяжным

Принятие присяжных является важной частью судебно-правовой реформы в Украине, направленной на обеспечение прав и свобод граждан через демократические механизмы правосудия. Конституция Украины гарантирует участие народа в осуществлении правосудия через народных заседателей и присяжных, что позволяет обеспечить более демократичный и прозрачный процесс рассмотрения дел.

Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Уголовный процессуальный кодекс определяют порядок участия присяжных в уголовных делах, что позволяет гражданам принимать непосредственное участие в правосудии, работая вместе с профессиональными судьями.

Напомним, что в декабре 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О суде присяжных". Также в первом чтении приняты изменения в закон "О судоустройстве".

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