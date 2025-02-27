В Києві сталася масштабна пожежа на СТО (фото)
В Києві 27 лютого сталася масштабна пожежа на СТО. Знищені, попередньо, дев'ять авто, які перебували на ремонті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Так, інформація про надзвичайну подію на вулиці Павла Усенка надійшла до правоохоронців близько об 11:40.
Прибувши на місце, поліцейські встановили, що вогонь охопив одну з будівель станції технічного обслуговування й розповсюдився на сусідні приміщення, охопивши загальною площею близько 300 метрів.
Фото з місця пожежі на СТО Києва 27 лютого (t.me/gunpKyiv)
Рятувальники ДСНС загасили пожежу, інформації про постраждалих не надходило.
"Загалом полум’ям знищено робочі приміщення, а також попередньо 9 автівок, які перебували на ремонті", - зазначили у поліції.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, яка зʼясовує причину загорання, вирішується питання щодо правової кваліфікації.
Відео з місця пожежі на СТО Києва 27 лютого (t.me/gunpKyiv)
Пожежі на СТО в Києві
Пожежі на СТО в Києві відбуваються досить часто. Наприклад, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування в Солом'янському районі Києва в листопаді 2023 року.
Також СТО в Києві горіло в травні минулого року, а в грудні 2023 року на СТО в Києві під час пожежі врятували чоловіка.
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