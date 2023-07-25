У Києві спростили оплату проїзду у громадському транспорті за допомогою iPhone

Відтепер мешканці столиці можуть оплатити проїзд у наземному громадському транспорті просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника цифрової трансформації Києва та заступника голови КМДА Петра Оленича.

"Київ приєднується до світових столиць, де працює функція "Експрес-проїзд" від Apple. Разом з Apple та Visa впроваджуємо новий сервіс для оплати проїзду у наземному громадському транспорті", - написав Оленич.

Таким чином тепер можна здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора без розблокування чи виведення з режиму сну.

Щоб підключити функцію, додайте банківську або ж цифрову транспортну картку до Apple Wallet і увімкніть "експрес-проїзд" у параметрах.