ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone

Новина українською →
Киев, Вторник 25 июля 2023 14:07
В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone Фото: в Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя цифровой трансформации Киева и замглавы КГГА Петра Оленича.

"Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция "Экспресс-проезд" от Apple. Вместе с Apple и Visa вводим новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте", - написал Оленич.

Таким образом, теперь можно произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или вывода из режима сна.

Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту к Apple Wallet и включите "экспресс-проезд" в параметрах.

Напомним, в Киеве с 26 октября 2022 года во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone Киев
NEWS
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
В Силах обороны раскрыли детали продвижения в районе Старомайорского
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации