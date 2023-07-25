В Киеве упростили оплату проезда в общественном транспорте с помощью iPhone
Теперь жители столицы могут оплатить проезд в наземном общественном транспорте просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя цифровой трансформации Киева и замглавы КГГА Петра Оленича.
"Киев присоединяется к мировым столицам, где работает функция "Экспресс-проезд" от Apple. Вместе с Apple и Visa вводим новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте", - написал Оленич.
Таким образом, теперь можно произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору без разблокировки или вывода из режима сна.
Чтобы подключить функцию, добавьте банковскую или цифровую транспортную карту к Apple Wallet и включите "экспресс-проезд" в параметрах.
Напомним, в Киеве с 26 октября 2022 года во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.
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