У Києві спалили авто Герою України в день народження (фото)

За даними слідства, затриманий чоловік у 2021 році з тимчасово окупованого Криму переїхав до України. Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу. Потім повернуся у військову частину, але за деякий час був звільнений.

Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами ворога, щоб виїхати до РФ. В червні 2025 року вже на замовлення кураторів він отримав завдання знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ.

У дворі багатоповерхівки підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ, які надіслав на погодження замовнику. Отримавши погодження щодо автомобіля Ford Ranger, ввечері він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Перед цим чоловік спеціально перевдягнувся у парку, щоб його не могли упізнати.

Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років.

Крім того, замовники підпалу передали підозрюваному пістолет щоб надалі дати йому більше складне завдання – вбити якусь відому людину. Втім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що нікого особисто з високопосадовців не знає.

Правоохоронці затримали підозрюваного, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.