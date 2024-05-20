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У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли та як працюють графіки

Україна, Понеділок 20 травня 2024 10:47
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У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли та як працюють графіки Фото: у Києві будуть діяти графіки відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Увечері в понеділок, 20 травня, в Україні знову відключатимуть світло для населення. Зокрема, в Києві будуть діяти графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Сьогодні ввечері очікуються стабілізаційні відключення світла. Тобто графіки повинні працювати з 18:00", - написав він та оприлюднив дані.

У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли та як працюють графіки

У Києві сьогодні знову відключатимуть світло: коли та як працюють графіки

Як зазначили в прес-службі ДТЕК Київські електромережі, щоб зрозуміти, коли буде світло, потрібно введіть на сайті компанії свої дані - вулицю і номер будинку у відповідні поля. Після цього можна побачити графік стабілізаційних відключень конкретно за адресою.

Він складається з трьох категорій:

  1. Білий колір на графіку - світло є. Періоди, коли гарантують наявність світла.
  2. Сірий колір - світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему.
  3. Світло-сірий колір - можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендують знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Як зазначили в прес-службі, ці графіки актуальні тільки тоді, коли введені стабілізаційні відключення і лише в той проміжок часу, коли вони діють.

Відключення по Україні

Як повідомили в прес-службі Міненерго, сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

"Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після російських обстрілів е утворився дефіцит електроенергії, який прогнозується і влітку. У травні почалися відключення світла для населення як екстрені, так і за графіками.

Соціологи з'ясували, що українці робитимуть, якщо ситуація зі світлом в Україні буде погіршуватись. Зокрема, 54% опитаних планують використовувати індивідуальні накопичувачі електроенергії, 43% - альтернативні джерела енергії.

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Відключеня світла ДТЕК
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