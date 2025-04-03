У Києві сьогодні обмежать рух однією з головних "артерій": куди й коли водіям краще не їхати

Сьогодні, 3 квітня, у Києві частково обмежують рух однією з вулиць у Подільському районі. Там заплановане виконання ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КК "Київавтодор" у Facebook.

Де саме в Києві та коли частково обмежать рух транспорту

У комунальній корпорації розповіли, що сьогодні (у четвер, 3 квітня) буде частково обмежений рух вулицею Набережно-Рибальською.

Зазначається, що там комунальним підприємством Подільського району заплановане виконання робіт з ремонту покриття.

Уточнюється, що роботи будуть проводитися на ділянці від вулиці Електриків - у напрямку Подільського мостового переходу:

з 11:00;

до 15:00.

Вулиця Набережно-Рибальська (скриншот: google.com/maps)

"На період виконання робіт буде діяти часткове обмеження руху. Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі КК.

Допис КК "Київавтодор" (скриншот: facebook.com/kyivavtodor)

Варто зазначити, що в цілому Набережно-Рибальська вулиця пролягає в Подільському та Оболонському районах Києва - від Гаванського мосту до проспекту Степана Бандери.