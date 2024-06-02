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У Києві сьогодні будуть довші відключення світла. У КМВА уточнили графіки

Київ, Неділя 02 червня 2024 00:53
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У Києві сьогодні будуть довші відключення світла. У КМВА уточнили графіки Фото: в КМВА розповіли про графіки відключення світла у столиці 2 червня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні, 2 червня, плануються графіки відключення електроенергії. Причому вони будуть довшими, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

В адміністрації зазначили, що запровадження стабілізаційних відключень світла, що діятиме у столиці, відбуватиметься за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго".

"Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00", - розповів чиновник.

Варто зазначити, що напередодні ввечері в заяві "Укренерго" йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.

Відтак у столиці сьогодні двічі по одній годині збільшуватиметься період відключення світла.

У КМДА додали, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить забезпечити приблизно 76% потреб Києва.

Також Попко закликає жителів столиці економити світло.

"Допомагайте стабілізувати нашу енергосистему. З новими тарифами (4,32 грн/кВт∙год), які набули чинності від першого червня, економія ще й допоможе зберегти ваш сімейний бюджет", - йдеться в заяві керівника КМВА.

Відключення світла

Нагадаємо, через російські удари по українській енергетиці були значно пошкоджені енергетичні об'єкти країни. 1 червня в Україні знову почались відключення.

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері генеральний директор компанії Yasno заявив, що після нічного російського масованого обстрілу українських енергооб'єктів у країні продовжили на 1 годину заплановані відключення світла.

В компанії додали, що у Києві відключення світла можливі навіть у "світло-сірій" зоні графіку.

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Київ Відключеня світла
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