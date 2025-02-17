У Києві школярі потрапили в скандал через зневагу до ТЦК: у МОН відреагували

Що передувало

У понеділок, 17 лютого, у мережі з'явилось відео з дітьми нібито з однієї зі шкіл Києва. На кадрах діти виступають на сцені, ймовірно, виступ призначений дню закоханих.

На відео видно підлітків до яких виходить хлопець, вдягнений у військову форму з надписом "ТЦК". Один з інших, хто був на сцені "вдарив" хлопця у військовій формі.

На тлі цього у мережі почався скандал щодо неповаги дітей до військових.

Що каже Лісовий

"Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни", - написав Лісовий.

За його словами, він вже зателефонував директору школи з вимогою провести внутрішнє розслідування та зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку.

"Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних - ухвалені відповідні рішення", - зауважив він.

Детально про те, що відомо про ситуацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.