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У Києві школам рекомендували змінити формат роботи через снігопад: коли саме

Київ, П'ятниця 24 листопада 2023 16:04
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У Києві школам рекомендували змінити формат роботи через снігопад: коли саме Фото: у Києві школам рекомендували змінити формат роботи через снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Київським школам рекомендують 27 листопада працювати у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що прогнозується снігопад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

За інформацією відомства, формат роботи шкіл 27 листопада обговорювався на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Для учнів, які будуть у школах, буде організовано очний формат навчання. Для тих учнів, які через погодні умови залишаться вдома - дистанційний", - сказано в повідомленні КМДА.

У відомстві уточнюють, що школи працюватимуть офлайн, але чи відправляти туди дітей чи залишати їх вдома на дистанційці - вирішуватимуть батьки.

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів в Україні спостерігається погіршення погоди. На вулиці випав сніг і почалася ожеледиця. У зв'язку з цим сталася низка ДТП.

Також рятувальники попередили українців, що 26-27 листопада в частині регіонів прогнозується ожеледиця, хуртовина та приріст снігового покриву до 50 сантиметрів.

Вони закликали українців бути обережними в ці дні та дотримуватись правил безпеки.

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КМДА Київ школа діти Снігопад
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