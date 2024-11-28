У Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (фото)

Піротехніки ДСНС виявили у Києві залишки авіаційної крилатої ракети росіян Х-55. Вони впали в одному з районів столиці під час російської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
У ДСНС зазначили, що уламки ракети, хоч і не становили прямої загрози для населення, могли стати небезпечними без оперативного втручання.
Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської ракети Х-55 (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 91 ракету та 97 дронів. Під ударом була енергетика.
Повітряні сили ЗСУ зазначали, що зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники заявили, що пошкодження є у 14 областях України.
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