В Києві рятувальники зняли дітей з даху багатоповерхівки

За даними служби, сьогодні о 17:54 вони отримали повідомлення, що двоє підлітків залізли на дах і не можуть спуститись. На місце було направлено групу рятувальників.

"Прибувши на місце, рятувальниками було встановлено, що на даху 5 поверху знаходяться двоє неповнолітніх", - заявили в службі.

Рятувальники повідомили, що підлітків зняли з даху за допомогою колінчастого підіймача та передано працівникам поліції.

Нагадаємо, 9 жовтня у Києві дві 17-річні дівчини викинулися із даху недобудови на Троєщині й від отриманих травм загинули на місці.

За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства -, так само як і два підлітки, які вистрибнули із 24-го поверху у столиці тиждень тому.

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