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У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки

Середа 07 лютого 2024 21:03
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У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки Фото: у Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки по Києву вранці середи 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС в Telegram.

За даними ДСНС, станом на 20:10 середи на місті руйнування у багатоповерхівці Голосіївського району завершено аварійно-рятувальні роботи.

"Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей. З будинку евакуйовано 40 людей та 28-врятовано", - сказано у повідомленні.

Всього в результаті атаки у будинку постраждало 39 людей, психологічну допомогу було надано 85 людям.

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, всього ворог запустив 64 ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

У Києві внаслідок удару постраждали щонайменше 40 людей. Також відомо про чотирьох загиблих.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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