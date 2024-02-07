В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетной атаки по Киеву утром среды 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС, по состоянию на 20:10 в городе разрушения в многоэтажке Голосеевского района завершены аварийно-спасательные работы.

"В результате утренней атаки в многоэтажке, что в Голосеевском районе, погибли 4 человека. Из дома эвакуированы 40 человек и 28 спасены", - сказано в сообщении.

Всего в результате атаки в доме пострадали 39 человек, психологическая помощь была оказана 85 людям.

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг применял ракеты и дроны-камикадзе.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил 64 ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

В Киеве в результате удара пострадали не менее 40 человек. Также известно о четырех погибших.

Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина.

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