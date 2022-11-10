У Києві розробляють програму реабілітації ветеранів російсько-української війни, - Кличко

Київська міська рада схвалила Концепцію реінтеграції та підтримки киян - ветеранів війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у війні з російським агресором. Цей документ стане основою для формування майбутньої міської програми підтримки захисників та захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Київ посідає одне з перших місць за кількістю ветеранів у країні. Різке зростання кількості ветеранів та членів їх сімей вимагає нового підходу в питаннях реінтеграції та соціалізації учасників бойових дій та членів їх сімей - створення єдиної системи ветеранської політики в місті. Схваливши Концепцію реінтеграції та підтримки киян-ветеранів, ми наближаємо Київ до найкращих світових стандартів із підтримки ветеранів та членів їх сімей. Також Концепція стане основою для формування нової міської цільової програми підтримки захисників та захисниць України", - сказав Кличко.

Він зазначив, що до моменту повномасштабного російського вторгнення в Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів АТО/ООС. Близько 400 киян-захисників загинули.

На сьогодні близько 100 тисяч киян беруть участь у бойових діях. І вже 639 полеглих захисників-киян та 5 загиблих захисниць.

Концепція містить такі напрями, як медичне забезпечення та психологічна реабілітація, фізкультурно-спортивна реабілітація учасників бойових дій, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, професійна адаптація і працевлаштування.

Також Концепція передбачає створення "Київ мілітарі хабу" на базі "Центру допомоги учасникам АТО", популяризацію позитивного образу ветерана та цифрову трансформацію сервісів для учасників бойових дій.