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В Киеве разрабатывают программу реабилитации ветеранов российско-украинской войны, - Кличко

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Четверг 10 ноября 2022 17:25
В Киеве разрабатывают программу реабилитации ветеранов российско-украинской войны, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киевский городской совет одобрил Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян - ветеранов войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в войне с российским агрессором. Этот документ станет основанием для формирования будущей городской программы поддержки защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев занимает одно из первых мест по количеству ветеранов в стране. Резкий рост числа ветеранов и членов их семей требует нового подхода в вопросах реинтеграции и социализации участников боевых действий и членов их семей - создания единой системы ветеранской политики в городе. Одобрив Концепцию реинтеграции и поддержки киевлян-ветеранов, мы приближаем Киев к лучшим мировым стандартам по поддержке ветеранов и членов их семей. Также Концепция станет основой для формирования новой городской целевой программы поддержки защитников и защитниц Украины", - сказал Кличко.

Он отметил, что к моменту полномасштабного российского вторжения в Киеве насчитывалось более 31 тысячи ветеранов АТО/ООС. Около 400 киевлян-защитников погибли.

На сегодня около 100 тысяч киевлян принимают участие в боевых действиях. И уже 639 павших защитников-киевлян и 5 погибших защитниц.

Концепция содержит такие направления, как медицинское обеспечение и психологическая реабилитация, физкультурно-спортивная реабилитация участников боевых действий, в том числе лиц с инвалидностью в результате войны, профессиональная адаптация и трудоустройство.

Также Концепция предусматривает создание "Киев милитари хаба" на базе "Центра помощи участникам АТО", популяризацию положительного образа ветерана и цифровую трансформацию сервисов для участников боевых действий.

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ветеран Виталий Кличко
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