У Києві пройде Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт заходу.

Під гаслом Invest in Ukraine захід стане епіцентром ділових переговорів між українськими та міжнародними інвесторами, бізнес-лідерами, представниками уряду та експертної спільноти.



Організатор Конгресу - Медіа Група DMNTR — українська компанія, що спеціалізується в сферах архітектури, дизайну, будівництва та бізнесу. Впродовж 25 років, вона об’єднує друковані, цифрові та івент-проєкти, що діють в Україні, а саме: Український Будівельний Конгрес, Українська Будівельна Премія Року, Архітектурно Будівельна Премія - Творець Року, Конкурс Інтер’єр Року, UUA та багато іншого.

Медіа група DMNTR – створює унікальну платформу, що поєднає понад 6000 учасників:

Глобальні інвестори та венчурні фонди, які оцінюють перспективи українського ринку.

Представники уряду, що окреслюють дорожню карту реформ та інвестиційних стимулів.

Засновники успішних бізнесів, які вже реалізують масштабні проєкти попри виклики.

Девелопери, банки, IT-компанії, логістичні хаби – ті, хто формує нову економічну реальність.

Головні теми конгресу: де шукати прибуткові можливості?

Технології та стартапи – чи стане Україна лідером цифрової трансформації?

Фінанси та капітал – які галузі стануть магнітом для глобальних інвестицій?

Логістика та нерухомість – нові можливості для міжнародних гравців.

Агроінвестиції – як технології змінюють українське сільське господарство?

Енергетика – де Україна може диктувати тренди?

Туризм та готельний бізнес – як перезавантажується індустрія гостинності?

Спеціальний блок UkraineAGRO – найбільша аграрна конференція, що презентує інновації у сільському господарстві, агротехнічні розробки та сучасні моделі фермерства.

Що очікує учасників?

Серія стратегічних дискусій із найвпливовішими гравцями ринку.

Практичні кейси від провідних підприємців та інвесторів.

Ексклюзивні знайомства та закриті переговори між топовими гравцями.

Інсайти про фінансування, венчурний капітал, державно-приватне партнерство.

Серед спікерів – топові урядовці, міжнародні інвестори та бізнес-лідери:

Спікери Українського Інвестиційного Конгресу 2025

Політики та урядовці:

Віталій Коваль – Міністр аграрної політики та продовольства України;

Кисилевський Дмитро – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

Безкаравайний Ігор – Заступник Міністра економіки України;

Віталій Кіндратів – заступник Міністра економіки України;

Осьмачко Оксана – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;

Людмила Шемелинець – заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України;

Дмитро Кисилевський – заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;

Чорноморов Артем – Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в АПК;

Марчук Денис – Заступник голови Всеукраїнської агарної ради;

Романюк Роман – заступник голови Волинської ОВА;

Валерій Ткачов – Заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці";

Ольга Трофимцева – президентка Української Агрoпродовольчої платформи.

Девелопери та забудовники:

Ігор Гуда – засновник "Креатор-Буд";

Вавриш Андрій – СЕО Saga Development;

Тетяна Шульга-Забельська – Керуюча партнерка Спільноти девелоперів житла RED Community;

Давимука Роман – СЕО Avalon;

Андреас Ібель – президент Build Europe, європейської федерації будівельників.

Банківська сфера та фінанси:

Євгеній Мецгер – Голова правління Укрфінжитло;

Олег Приходько – Голова правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

Лариса Бондарєва – заступниця голови правління Райффайзен Банку, відповідальна за корпоративний бізнес;

Юрій Козак – директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку;

Емал Бахтарі – директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку;

Тетяна Корнієнко – директорка департаменту малого та середнього бізнесу Укргазбанку;

Юрій Каціон – заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес;

Віктор Манзар – директор з провадження ІТ-рішень Райффайзен Банку;

Олександра Прохорчук – директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку.

Інвестори та підприємці:

Дмитро Карпіловський – професійний full-time інвестор, засновник УкрІнвестКлуб;

Олексій Волошин – CEO керуючої компанії Edem Family;

Михайло Пацан – підприємець, інвестор, експерт з міжнародних фінансових ринків та WEB3 технологій;

Микола Шевстов – підприємець, співвласник та СЕО SHEVTSOV.AI;

Руслан Линник – General Partner в фонді Majinx Capital, Founder Majinx Labs;

Валентина Гречка – Partner of Investment company INTELEVRAZ.

Аграрний сектор:

Михайло Різак – директор по взаємодії з органами влади "Нібулон";

Сергій Калтутін Директор з логістики «НІБУЛОН»;

Козаченко Леонід – Президент ВГО "Українська аграрна конфедерація";

Олександр Чорний – співзасновник «Перший земельний інвестиційний фонд» та сервісу земельних інвестицій Zeminvest;

Андрій Микитів – ІП "Марижани".

Бізнес та консалтинг:

Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group;

Анатолій Амелін – Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF);

Григорій Кукуруза – економіст Ukraine Economic Outlook;

Михайло Орленко – Виконавчий директор Асоціації "Українські виробники світлопрозорих конструкцій";

Сергій Пасічник – співвласник компанії Glasso;

Тімакіна Лілія – Керуючий партнер ТМК Лігал Сервіс.

Індустріальні парки:

Андрій Очеретний – заступник міського голови м. Вінниця;

Андрій Ропіцький – керуюча компанія ІП “Біла Церква”;

Дмитро Ковальчук – керуюча компанія ІП “Формація”.

Конгрес стане центром впливу, де формуватимуться рішення щодо економічного майбутнього України!

"Конгрес – це більше, ніж просто бізнес-форум. Це майданчик, де зустрічаються лідери, що змінюють країну. Саме тут приймаються рішення, які визначають економічне майбутнє України", – зазначає Ігор Парубський, організатор заходу.

Безкоштовна участь за попередньою реєстрацією!

Деталі та реєстрація – www.ubc-ua.info

Український будівельно-інвестиційний Конгрес 2025 – це не просто подія, а практичний крок до залучення капіталу та створення нових економічних можливостей. Не пропустіть шанс стати частиною змін!