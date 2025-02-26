В Киеве пройдет Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мероприятия.

Под лозунгом Invest in Ukraine мероприятие станет эпицентром деловых переговоров между украинскими и международными инвесторами, бизнес-лидерами, представителями правительства и экспертного сообщества.



Организатор Конгресса - Медиа Группа DMNTR - украинская компания, специализирующаяся в сферах архитектуры, дизайна, строительства и бизнеса. На протяжении 25 лет, она объединяет печатные, цифровые и ивент-проекты, действующие в Украине, а именно: Украинский Строительный Конгресс, Украинская Строительная Премия Года, Архитектурно Строительная Премия - Творец Года, Конкурс Интерьер Года, UUA и многое другое.

Медиа группа DMNTR - создает уникальную платформу, которая объединит более 6000 участников:

Глобальные инвесторы и венчурные фонды, которые оценивают перспективы украинского рынка.

Представители правительства, которые определяют дорожную карту реформ и инвестиционных стимулов.

Основатели успешных бизнесов, которые уже реализуют масштабные проекты, несмотря на вызовы.

Девелоперы, банки, IT-компании, логистические хабы - те, кто формирует новую экономическую реальность.

Главные темы конгресса: где искать прибыльные возможности?

Технологии и стартапы - станет ли Украина лидером цифровой трансформации?

Финансы и капитал - какие отрасли станут магнитом для глобальных инвестиций?

Логистика и недвижимость - новые возможности для международных игроков.

Агроинвестиции - как технологии меняют украинское сельское хозяйство?

Энергетика - где Украина может диктовать тренды?

Туризм и гостиничный бизнес - как перезагружается индустрия гостеприимства?

Специальный блок UkraineAGRO - крупнейшая аграрная конференция, которая представляет инновации в сельском хозяйстве, агротехнические разработки и современные модели фермерства.

Что ожидает участников?

Серия стратегических дискуссий с самыми влиятельными игроками рынка.

Практические кейсы от ведущих предпринимателей и инвесторов.

Эксклюзивные знакомства и закрытые переговоры между топовыми игроками.

Инсайты о финансировании, венчурном капитале, государственно-частном партнерстве.

Среди спикеров - топовые чиновники, международные инвесторы и бизнес-лидеры:

Спикеры Украинского Инвестиционного Конгресса 2025

Политики и чиновники:

Виталий Коваль - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Кисилевский Дмитрий - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

Безкаравайный Игорь - Заместитель Министра экономики Украины;

Виталий Киндратив - заместитель Министра экономики Украины;

Осьмачко Оксана - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Людмила Шемелинец - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Дмитрий Кисилевский - заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития;

Черноморов Артем - Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК;

Марчук Денис - Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

Романюк Роман - заместитель председателя Волынской ОВА;

Валерий Ткачев - заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци";

Ольга Трофимцева - президент Украинской Агропродовольственной платформы.

Девелоперы и застройщики:

Игорь Гуда - основатель "Креатор-Буд";

Ваврыш Андрей - СЕО Saga Development;

Татьяна Шульга-Забельская - Управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья RED Community;

Давимука Роман - СЕО Avalon;

Андреас Ибель - президент Build Europe, европейской федерации строителей.

Банковская сфера и финансы:

Евгений Мецгер - Председатель правления Укрфинжилье;

Олег Приходько - Председатель правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

Лариса Бондарева - заместитель председателя правления Райффайзен Банка, ответственная за корпоративный бизнес;

Юрий Козак - директор департамента крупных корпоративных клиентов Райффайзен Банка;

Эмал Бахтари - директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка;

Татьяна Корниенко - директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;

Юрий Кацион - заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес;

Виктор Манзар - директор по внедрению ИТ-решений Райффайзен Банка;

Александра Прохорчук - директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка.

Инвесторы и предприниматели:

Дмитрий Карпиловский - профессиональный full-time инвестор, основатель УкрИнвестКлуб;

Алексей Волошин - CEO управляющей компании Edem Family;

Михаил Пацан - предприниматель, инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологий;

Николай Шевстов - предприниматель, совладелец и СЕО SHEVTSOV.AI;

Руслан Линник - General Partner в фонде Majinx Capital, Founder Majinx Labs;

Валентина Гречка - Partner of Investment company INTELEVRAZ.

Аграрный сектор:

Михаил Ризак - директор по взаимодействию с органами власти "Нибулон";

Сергей Калтутин Директор по логистике "НИБУЛОН";

Козаченко Леонид - Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация";

Александр Черный - соучредитель "Первый земельный инвестиционный фонд" и сервиса земельных инвестиций Zeminvest;

Андрей Микитив - ИП "Марижаны".

Бизнес и консалтинг:

Андрей Длигач - основатель и глава Advanter Group;

Анатолий Амелин - Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF);

Григорий Кукуруза - экономист Ukraine Economic Outlook;

Михаил Орленко - Исполнительный директор Ассоциации "Украинские производители светопрозрачных конструкций";

Сергей Пасечник - совладелец компании Glasso;

Тимакина Лилия - Управляющий партнер ТМК Лигал Сервис.

Индустриальные парки:

Андрей Очеретный - заместитель городского головы г. Винница;

Андрей Ропицкий - управляющая компания ИП "Белая Церковь";

Дмитрий Ковальчук - управляющая компания ИП "Формация".

Конгресс станет центром влияния, где будут формироваться решения относительно экономического будущего Украины!

"Конгресс - это больше, чем просто бизнес-форум. Это площадка, где встречаются лидеры, меняющие страну. Именно здесь принимаются решения, которые определяют экономическое будущее Украины", - отмечает Игорь Парубский, организатор мероприятия.

Бесплатное участие по предварительной регистрации!

Детали и регистрация - www.ubc-ua.info

Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025 - это не просто событие, а практический шаг к привлечению капитала и созданию новых экономических возможностей. Не упустите шанс стать частью изменений!