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В Киеве пройдет Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025: подробности

Среда 26 февраля 2025 12:20 promo
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В Киеве пройдет Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025: подробности Фото: в Киеве пройдет Украинский cтроительно-инвестиционный rонгресс 2025 в Киеве (ubc-ua.infoo)
Автор: Александр Мороз

Стратегическая перезагрузка экономики, новые рынки, привлечение капитала и восстановление страны - эти вызовы становятся ключевыми драйверами Украинского Строительно-Инвестиционного Конгресса 2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мероприятия.

Под лозунгом Invest in Ukraine мероприятие станет эпицентром деловых переговоров между украинскими и международными инвесторами, бизнес-лидерами, представителями правительства и экспертного сообщества.

Организатор Конгресса - Медиа Группа DMNTR - украинская компания, специализирующаяся в сферах архитектуры, дизайна, строительства и бизнеса. На протяжении 25 лет, она объединяет печатные, цифровые и ивент-проекты, действующие в Украине, а именно: Украинский Строительный Конгресс, Украинская Строительная Премия Года, Архитектурно Строительная Премия - Творец Года, Конкурс Интерьер Года, UUA и многое другое.

В Киеве пройдет Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025: подробности

Медиа группа DMNTR - создает уникальную платформу, которая объединит более 6000 участников:

  • Глобальные инвесторы и венчурные фонды, которые оценивают перспективы украинского рынка.
  • Представители правительства, которые определяют дорожную карту реформ и инвестиционных стимулов.
  • Основатели успешных бизнесов, которые уже реализуют масштабные проекты, несмотря на вызовы.
  • Девелоперы, банки, IT-компании, логистические хабы - те, кто формирует новую экономическую реальность.

Главные темы конгресса: где искать прибыльные возможности?

  • Технологии и стартапы - станет ли Украина лидером цифровой трансформации?
  • Финансы и капитал - какие отрасли станут магнитом для глобальных инвестиций?
  • Логистика и недвижимость - новые возможности для международных игроков.
  • Агроинвестиции - как технологии меняют украинское сельское хозяйство?
  • Энергетика - где Украина может диктовать тренды?
  • Туризм и гостиничный бизнес - как перезагружается индустрия гостеприимства?

Специальный блок UkraineAGRO - крупнейшая аграрная конференция, которая представляет инновации в сельском хозяйстве, агротехнические разработки и современные модели фермерства.

Что ожидает участников?

  • Серия стратегических дискуссий с самыми влиятельными игроками рынка.
  • Практические кейсы от ведущих предпринимателей и инвесторов.
  • Эксклюзивные знакомства и закрытые переговоры между топовыми игроками.
  • Инсайты о финансировании, венчурном капитале, государственно-частном партнерстве.

Среди спикеров - топовые чиновники, международные инвесторы и бизнес-лидеры:
Спикеры Украинского Инвестиционного Конгресса 2025

Политики и чиновники:

  • Виталий Коваль - Министр аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Кисилевский Дмитрий - заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;

  • Безкаравайный Игорь - Заместитель Министра экономики Украины;

  • Виталий Киндратив - заместитель Министра экономики Украины;

  • Осьмачко Оксана - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Людмила Шемелинец - заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

  • Дмитрий Кисилевский - заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития;

  • Черноморов Артем - Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК;

  • Марчук Денис - Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета;

  • Романюк Роман - заместитель председателя Волынской ОВА;

  • Валерий Ткачев - заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци";

  • Ольга Трофимцева - президент Украинской Агропродовольственной платформы.

Девелоперы и застройщики:

  • Игорь Гуда - основатель "Креатор-Буд";

  • Ваврыш Андрей - СЕО Saga Development;

  • Татьяна Шульга-Забельская - Управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья RED Community;

  • Давимука Роман - СЕО Avalon;

  • Андреас Ибель - президент Build Europe, европейской федерации строителей.

Банковская сфера и финансы:

  • Евгений Мецгер - Председатель правления Укрфинжилье;

  • Олег Приходько - Председатель правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

  • Лариса Бондарева - заместитель председателя правления Райффайзен Банка, ответственная за корпоративный бизнес;

  • Юрий Козак - директор департамента крупных корпоративных клиентов Райффайзен Банка;

  • Эмал Бахтари - директор департамента продаж финансовых инструментов Райффайзен Банка;

  • Татьяна Корниенко - директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка;

  • Юрий Кацион - заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес;

  • Виктор Манзар - директор по внедрению ИТ-решений Райффайзен Банка;

  • Александра Прохорчук - директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка.

Инвесторы и предприниматели:

  • Дмитрий Карпиловский - профессиональный full-time инвестор, основатель УкрИнвестКлуб;

  • Алексей Волошин - CEO управляющей компании Edem Family;

  • Михаил Пацан - предприниматель, инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологий;

  • Николай Шевстов - предприниматель, совладелец и СЕО SHEVTSOV.AI;

  • Руслан Линник - General Partner в фонде Majinx Capital, Founder Majinx Labs;

  • Валентина Гречка - Partner of Investment company INTELEVRAZ.

Аграрный сектор:

  • Михаил Ризак - директор по взаимодействию с органами власти "Нибулон";

  • Сергей Калтутин Директор по логистике "НИБУЛОН";

  • Козаченко Леонид - Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация";

  • Александр Черный - соучредитель "Первый земельный инвестиционный фонд" и сервиса земельных инвестиций Zeminvest;

  • Андрей Микитив - ИП "Марижаны".

Бизнес и консалтинг:

  • Андрей Длигач - основатель и глава Advanter Group;

  • Анатолий Амелин - Директор экономических программ Украинского института будущего (UIF);

  • Григорий Кукуруза - экономист Ukraine Economic Outlook;

  • Михаил Орленко - Исполнительный директор Ассоциации "Украинские производители светопрозрачных конструкций";

  • Сергей Пасечник - совладелец компании Glasso;

  • Тимакина Лилия - Управляющий партнер ТМК Лигал Сервис.

Индустриальные парки:

  • Андрей Очеретный - заместитель городского головы г. Винница;

  • Андрей Ропицкий - управляющая компания ИП "Белая Церковь";

  • Дмитрий Ковальчук - управляющая компания ИП "Формация".

Конгресс станет центром влияния, где будут формироваться решения относительно экономического будущего Украины!

"Конгресс - это больше, чем просто бизнес-форум. Это площадка, где встречаются лидеры, меняющие страну. Именно здесь принимаются решения, которые определяют экономическое будущее Украины", - отмечает Игорь Парубский, организатор мероприятия.

Бесплатное участие по предварительной регистрации!
Детали и регистрация - www.ubc-ua.info

Украинский строительно-инвестиционный Конгресс 2025 - это не просто событие, а практический шаг к привлечению капитала и созданию новых экономических возможностей. Не упустите шанс стать частью изменений!

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