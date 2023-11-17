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У Києві проводять обшуки в благодійному фонді. Його підозрюють в шахрайстві

Фото: в одному зі столичних благодійних фондів проходять обшуки (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Левицький

В одному зі столичних благодійних фондів сьогодні, 17 листопада, проходять обшуки. Його підозрюють в шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про Благодійний фонд "Врятуй рідну країну".

"Оболонська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливих шахрайських дій з боку представників благодійної організації щодо збору коштів на потреби українських військових", - повідомили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, у межах розпочатого кримінального провадження перевіряється:

  • законність діяльності благодійного фонду,
  • правомірність збору її представниками коштів,
  • їх обліку та цільового використання.

До того ж прокуратура повідомила, що на даний час допитуються особи, які мають відношення до вказаного благодійного фонду, та вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність.

 

Фото: у благодійному фонді проводяться обшуки (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Крім того, проводиться обшук за місцем фактичного здійснення діяльності благодійного фонду.

Звинувачення проти фонду

Нагадаємо, український ветеран звинуватив благодійний фонд "Врятуй рідну країну", який збирає гроші нібито на ЗСУ, у шахрайстві. За словами чоловіка, "волонтери" погрожували військовому та насміхались з його поранення. 

Зазначимо, що на початку літа цього року українські ЗМІ також звинувачували фонд "Врятуй рідну країну" у шахрайстві. Тоді група молодиків у центрі Києва кілька місяців збирала пожертви нібито на допомогу ЗСУ.

При цьому в ЗСУ від так званого благодійного фонду допомогу не отримували. 

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