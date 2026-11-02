У Києві провели міжнародний забіг із перешкодами: для ветеранів підготували окрему дистанцію

31 жовтня та 1 листопада на ВДНГ у Києві відбувся міжнародний забіг із перешкодами SPARTAN KYIV TW 2026. Окрему дистанцію Para Race організували для ветеранів із порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями.
Про це пише РБК-Україна із посилпанням на публікацію Spartan Race Ukraine у Facebook.
Захід мав на меті популяризувати фізичну активність і здоровий спосіб життя, зокрема серед людей з інвалідністю. Організатори очікували понад 1500 учасників з України та інших країн.
Учасники могли обрати один із кількох форматів забігу залежно від підготовки:
Окремий формат для ветеранів покликаний підтримати їхнє фізичне та психологічне відновлення, а також повернення до активного життя.
"Дякуємо кожному, хто був частиною цього Spartan Trifecta Weekend. Наша команда була неймовірно рада бачити кожного з вас. Ми вклали максимум сил, часу та енергії, щоб цей вікенд став для вас особливим, а на фініші ми бачили ваші щасливі обличчя", - зазначають організатори.
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