У Києві пролунали звуки вибухів: працювала ППО

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 150 безпілотних летальних апаратів. Для відбиття атаки залучалася авіація.

Так, станом на 8 ранку було підтверджено збиття 64 дронів на сході, півдні та в центрі країни. Ще 62 БпЛА було локаційно втрачено.

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