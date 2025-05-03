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У Києві пролунали звуки вибухів: працювала ППО

Фото: в столиці на тлі атаки БпЛА працює протиповітряна оборона (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 3 травня, у Києві пролунали звуки вибухів. В столиці на тлі атаки дронів працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"В Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях", - написав він о 00:58, в момент звуку вибуху в столиці.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що з Київської області в напрямку столиці летить ворожий безпілотник.

Оновлено о 06:06

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 06:07

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Сумській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 150 безпілотних летальних апаратів. Для відбиття атаки залучалася авіація.

Так, станом на 8 ранку було підтверджено збиття 64 дронів на сході, півдні та в центрі країни. Ще 62 БпЛА було локаційно втрачено.

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