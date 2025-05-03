У Києві пролунали звуки вибухів: працювала ППО
Зранку, 3 травня, у Києві пролунали звуки вибухів. В столиці на тлі атаки дронів працювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.
"В Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях", - написав він о 00:58, в момент звуку вибуху в столиці.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що з Київської області в напрямку столиці летить ворожий безпілотник.
Оновлено о 06:06
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - поінформував мер Києва Віталій Кличко.
Оновлено о 06:07
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Сумській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Атака РФ по Україні
Нагадаємо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 150 безпілотних летальних апаратів. Для відбиття атаки залучалася авіація.
Так, станом на 8 ранку було підтверджено збиття 64 дронів на сході, півдні та в центрі країни. Ще 62 БпЛА було локаційно втрачено.
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