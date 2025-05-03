В Киеве раздались звуки взрывов: работала ПВО

Утром, 3 мая, в Киеве раздались звуки взрывов. В столице на фоне атаки дронов работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах", - написал он в 00:58, в момент звука взрыва в столице.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что из Киевской области в направлении столицы летит вражеский беспилотник.

Обновлено в 06:06

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - проинформировал мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 06:07

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.