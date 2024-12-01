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У Києві пролунали звуки вибухів: працює ППО

Фото: сили ППО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у неділю, 1 грудня, у Києві пролунали звуки вибухів. В місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столица Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він о 06:10.

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