В Києві пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у столиці. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює ППО.

"Перебувайте в укриттях!", - закликали у КМВА.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зафіксовано виклик у Дніпровському районі столиці - служби прямують на місце.

В КМВА додали, що через падіння уламків відбулося займання автомобіля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нічний обстріл 1 червня

Незадовго до вибухів в Києві та області оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку на момент публікації попередили також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.