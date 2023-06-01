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В Києві пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО

Фото: у Києві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 1 червня в Києві пролунала серія вибухів, місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у столиці. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті працює ППО.

"Перебувайте в укриттях!", - закликали у КМВА.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що зафіксовано виклик у Дніпровському районі столиці - служби прямують на місце.

В КМВА додали, що через падіння уламків відбулося займання автомобіля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нічний обстріл 1 червня

Незадовго до вибухів в Києві та області оголосили повітряну тривогу. Про небезпеку на момент публікації попередили також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

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Київвибухи