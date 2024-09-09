У Києві пролунали вибухи

У Києві було чути серію вибухів. Це сталося у ніч з 8 на 9 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів.
Зазначимо, що станом на 00:55 у деяких областях України, зокрема і в Київській області, Повітряні сили ЗСУ фіксували в небі ворожі дрони камікадзе.
У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) попереджали, що існує загроза дронів для Києва.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте в укриття", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
У КОВА повідомляли, що по ворожих цілях в регіоні працюють сили ППО.
"В передмістя столиці працює ППО! Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА.
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на 01:04 виглядає так.
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