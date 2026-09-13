У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію під командуванням Сирського

У Києві презентували нарис про Харківську наступальну операцію 2022 року. Тоді під командуванням генерала Олександра Сирського Сили оборони звільнили понад 500 населених пунктів.

Що це за видання

Нарис "Харківська наступальна операція 2022 року" презентували 12 вересня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Видання відтворює передумови, підготовку, перебіг і результати операції, під час якої у вересні 2022 року Сили оборони звільнили Балаклію, Ізюм, Куп'янськ та сотні інших населених пунктів Харківщини.

Захід організувала Київська школа державного управління імені Сергія Нижного. Нарис підготували дослідники Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ Ігор Євсєєв, Владлен Мараєв та Олександр Скрябін, які працювали з бойовими донесеннями, матеріалами Генштабу та оперативною інформацією.

Фото: Презентація нарису «Харківська наступальна операція 2022 року (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Що розповів Сирський

Генерал розповів про задум операції, підготовку трьох бригад і роботу в умовах гострого дефіциту боєприпасів.

"Коли ми отримали завдання готувати Харківську наступальну операцію, в її успіх фактично ніхто не вірив. Нам був потрібен приблизно місяць на підготовку: необхідно було вивести зі складу наших сил три бригади, перекинути їх на Харківський напрямок, провести повноцінне планування та вирішити питання забезпечення. Ми розуміли всі ризики, але бачили можливість досягти значного результату саме на цьому напрямку", - зазначив генерал.

За його словами, під час підготовки війська отримували лише 20-30% від мінімальної кількості боєприпасів, закладеної в план.

У результаті операції Сили оборони звільнили близько 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів. Досвід Харківської операції згодом використовували під час планування інших наступальних дій.

Фото: Презентація нарису «Харківська наступальна операція 2022 року (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Оцінка від американського генерала

Окрему оцінку Сирському дав генерал армії США у відставці, директор Центрального розвідувального управління США у 2011-2012 роках Девід Петреус.

"Мій досвід не може зрівнятися з досвідом генерала Сирського. Я вперше зустрівся з ним у Краматорську в 2019 році й одразу був вражений. Було зрозуміло, що він дуже компетентна і професійна людина, яку поважають солдати й офіцери. Водночас він дуже скромний. Нічого показного в його поведінці не було. Він просто був чудовим солдатом і чудовим лідером", - сказав Девід Петреус.

Що сказали інші учасники

До обговорення долучилися голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, харківський міський голова Ігор Терехов, а також британський підприємець і філантроп лорд Майкл Ешкрофт.

Фото: Презентація нарису «Харківська наступальна операція 2022 року (facebook.com/kspaofsergiynizhnyi)

Стефанчук наголосив, що видання зберігає пам'ять про людей, які звільняли Харківщину, та дає змогу осмислити професійний досвід операції.

"Презентована сьогодні книга — це більше, аніж хроніка подій. Це свідчення про українську боротьбу, професіоналізм і те, на що ми здатні, коли діємо рішуче, точно і разом", - сказав Руслан Стефанчук.

Харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов подякував військовим за Харківську операцію і за те, що сьогодні Харків - українське місто.

"У перші дні було неймовірне єднання: військові, місто, бізнес, звичайні харків'яни - всі працювали заради одного. Але саме наші захисники зруйнували плани ворога і вберегли Харків. Це їхній подвиг, який ми ніколи не забудемо. Харківська операція змінила дух України і дух харків'ян, бо люди поступово стали повертатися. Наприкінці березня 2022 року в Харкові залишалося близько 320 тисяч людей, а сьогодні в місті проживає вже близько 1,4 мільйона. Для нас це було неймовірно важливо", - сказав мер.