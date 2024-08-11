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У Києві повторно оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Фото: люди перебувають у метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 11 серпня, в Києві повторно оголосили сигнал повітряної тривоги. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

О 02:58 військові повідомили, що ворожі дрони з Черкаської області рухаються у напрямку Києва.

Приблизно в цей самий час в КМВА підтвердили інформацію та зазначили, що існує загроза ударних безпілотників для Києва. Мешканців столиці закликали перебувати в укриттях і не ігнорувати повітряну тривогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 03:06, повітряну тривогу оголошено у Києві і переважній більшості областей України.

Нагадаємо, що до цього, о 00:27 військові попереджали про загрозу балістики з півночі. У Києві тоді було чутно звуки вибухів, але через деякий час було оголошено відбій тривоги.

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