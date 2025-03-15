У Києві повністю відновили рух "червоною" гілкою метро

Нагадаємо, зранку 15 березня КМДА повідомила, що шість наземних станцій метро "червоної" гілки призупинили роботу. Рух потягів між станціями "Лісова" і "Дніпро" не здійснювався, а станції були закриті на вхід для пасажирів.

Як відомо, на колії метро потрапив елемент під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу. Внаслідок чого були пошкоджені колії метрополітену.

У КМДА зазначали, що для ремонту потрібно чотири-п'ять годин, але роботи завершилися швидше.

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