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У Києві посадовиця лікарні вимагала хабаря у військового за підтвердження інвалідності

Київ, Субота 18 січня 2025 15:00
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У Києві посадовиця лікарні вимагала хабаря у військового за підтвердження інвалідності Ілюстративне фото: посадовиця лікарні у Києві вимагала хабаря у військового (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві на корупції викрили посадовиця медзакладу. Вона вимагала 5 тисяч доларів у військового за підтвердження інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Києва.

За даними слідства, заступниця директора одного з комунальних медичних закладів Києва вимагала у 38-річного військового гроші за продовження II групи інвалідності.

Прокуратура вказує, що чоловік під час несення служби отримав понад 28 кульових поранень та вже мав групу інвалідності. Він звернувся до лікарні, оскільки прийшов час підтверджувати групу.

Жінка вимагала 5 тисяч доларів. За ці гроші вона мала видати направлення на МСЕК та вирішити питання з членами комісії щодо прийняття рішення. У разі відмови заплатити підозрювана запевняла, що хвороб та поранень військовослужбовця буде не достатньо для отримання групи інвалідності.

Жінку затримали під час отримання 210 тисяч гривень. За результатами обшуків у неї вдома на роботі вилучили майже 50 тисяч доларів.

Фігурантці оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу.

Фото: у Києві затримали на хабарі посадовицю лікарні (t.me/kyiv_pro_office)

Реформа МСЕК

Нагадаємо, в Україні розпочали процедуру ліквідації медико-соціальних експертних комісій після низки гучних корупційних скандалів.

На початку жовтня 2024 року керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. У неї та сина знайшли 6 млн доларів. Після цього правоохоронці відкрили ще декілька кримінальних справ щодо очільників МСЕК.

Виявилося, що за схемою Крупи близько 50 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. На тлі скандалу генпрокурор Андрій Костін заявив про відставку.

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