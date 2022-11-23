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У Києві після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла

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Київ, Середа 23 листопада 2022 14:30
У Києві після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла Фото: у Києві після ракетних ударів застосували екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 23 листопада після ракетних ударів запроваджують екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Складені раніше графіки стабілізаційних відключень поки що не діють.

"Енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці. Також вибухи пролунали у різних районах столиці.

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