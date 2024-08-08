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У Києві підпалили автомобіль громадської активістки: поліція затримала зловмисників

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 8 серпня у Києві двоє чоловіків підпалили автомобіль громадської активістки. Поліція затримала зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції столиці.

Організатором підпалу виявився 42-річний мешканець столиці, який залучив до свого плану 39-річного жителя Київської області. Останній відстежував місцезнаходження автомобіля та передавав інформацію організатору.

Повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному надійшло до поліції близько опівночі. Після ліквідації вогню та огляду місця події було встановлено, що причиною загоряння був підпал. До розслідування залучили оперативників Головного та Солом’янського управлінь поліції, а також аналітиків кримінального аналізу.

Під час слідства правоохоронці з'ясували, що один з підпалювачів відстежував жінку та визначив місце, де вона залишала свій автомобіль. Вночі інший зловмисник облив авто легкозаймистою речовиною та підпалив його.

Обох підозрюваних затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій у них вилучили докази, що підтверджують їх причетність до злочину.

Слідчий Солом’янського управління поліції повідомив затриманим про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фото: У Києві підпалили автомобіль громадської активістки (facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше Служба безпеки України разом з Національною поліцією затримала у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ Росії планував нові підпали автомобілів Сил оборони України.

Крім того, СБУ затримала спільника ФСБ, який діяв у Києві, Дніпрі та Одесі. За вказівкою російської спецслужби він підпалював службові автомобілі Сил оборони, включаючи військові позашляховики, пікапи та мікроавтобуси.

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