В Києві підліток заліз на вагон електрички та отримав важкі опіки

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції "Київ-Волинський". Він отримав важкі опіки на даху електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички у Києві і його вразило електричним струмом.

Як повідомлялося, нещодавно в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх вразило струмом. Внаслідок інциденту один із них загинув.

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