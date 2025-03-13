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В Києві підліток заліз на вагон електрички та отримав важкі опіки

Київ, Четвер 13 березня 2025 14:56
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В Києві підліток заліз на вагон електрички та отримав важкі опіки Фото: у Києві підліток заліз на вагон електрички та отримав важкі опіки (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції "Київ-Волинський". Він отримав важкі опіки на даху електрички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички у Києві і його вразило електричним струмом.

"Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомлялося, нещодавно в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропоїзд, де їх вразило струмом. Внаслідок інциденту один із них загинув.

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