В Киеве подросток залез на вагон электрички и получил тяжелые ожоги

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования подростка на станции "Киев-Волынский". Он получил тяжелые ожоги на крыше электрички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Парня с тяжелыми ожогами врачи госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички в Киеве и его поразило электрическим током.

Как сообщалось, недавно в Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их поразило током. В результате инцидента один из них погиб.

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