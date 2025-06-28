У Києві перекрито низку вулиць: що з транспортом і маршрутами сьогодні (карта)

День Конституції

Варто нагадати, раніше РБК-Україна писало про те, що День Конституції - це державне свято, яке щорічно відзначають на честь прийняття Основного закону країни.

28 червня - це офіційно неробочий день, але під час дії воєнного стану така норма не застосовується.

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