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У Києві з опаленням уже 30% будинків: коли підключать решту

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Неділя 23 жовтня 2022 11:14
У Києві з опаленням уже 30% будинків: коли підключать решту Фото: у Києві з опаленням уже 30% будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві близько 30% будинків отримали опалення. Інші ж підключать вже протягом тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва в ефірі телемарафону.

"Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури, - ред.), серйозних відхилень не повинно бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень", - заявив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що, зі свого боку, зменшує навантаження на енергосистему.

"Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом", - додав заступник голови КМДА.

Сьогодні ж, як відзначив Пантелеєв, до централізованого опалення у Києві підключені 30% житлових будинків.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Пантелеєва, як й торік, очікується, що температура в домівках Києва буде близько +18.

Також заступник голови КМДА допустив, що взимку у багатоквартирних будинках Києва по кілька днів може бути відсутнє опалення. Усе через масовані ракетні обстріли Росії.

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