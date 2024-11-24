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У Києві оголосили повітряну тривогу: на місто летять дрони

Фото: російський дрон у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 24 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною став дрони, які рухаються в напрямку столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 22:19. Хвилиною пізніше військові попередили, в напрямку Києва летять БпЛА з північно-східного напрямку. Після цього у КМВА підтвердили підтвердили інформацію про небезпеку

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

 

Де оголосили тривогу

Станом на 22:37, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область і тимчасово окупований півострів Крим.

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