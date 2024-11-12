У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

В ніч на 12 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Сигнал повітряної тривоги в столиці було чути о 01:18. Через декілька хвилин у КМВА пояснили, що вона пов'язана із загрозою застосування ворожих дронів.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
Перед цим у Повітряних силах попередили ЗСУ, що атака "Шахедів" по Україні триває.
Зокрема, станом на 01:11 нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей до Сумської, а далі продовжують рух на Полтавську, Чернігівську та Київську.
Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.
Нагадаємо, що ввечері 11 листопада, кілька годин тому, у Києві також оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ писали, що ворог запустив у напрямку столиці дрон, а в області працювали сили ППО.
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