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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Сигнал повітряної тривоги в столиці було чути о 01:18. Через декілька хвилин у КМВА пояснили, що вона пов'язана із загрозою застосування ворожих дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах попередили ЗСУ, що атака "Шахедів" по Україні триває.

Зокрема, станом на 01:11 нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей до Сумської, а далі продовжують рух на Полтавську, Чернігівську та Київську.

Де оголосили тривогу 

Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що ввечері 11 листопада, кілька годин тому, у Києві також оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ писали, що ворог запустив у напрямку столиці дрон, а в області працювали сили ППО.

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