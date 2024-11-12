У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Сигнал повітряної тривоги в столиці було чути о 01:18. Через декілька хвилин у КМВА пояснили, що вона пов'язана із загрозою застосування ворожих дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах попередили ЗСУ, що атака "Шахедів" по Україні триває.

Зокрема, станом на 01:11 нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей до Сумської, а далі продовжують рух на Полтавську, Чернігівську та Київську.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас, вже багато місяців темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим.